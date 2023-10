Tuttosport la definisce "la regola del quattro". Sono i giocatori che Inzaghi ha cambiato contro Real Sociedad e Benfica rispetto alla gara precedente. "A dire il vero per l’esordio a San Sebastian i cambi furono cinque, ma uno, quello fra Calhanoglu e Asllani, fu dettato dall’infortunio del turco alla vigilia, altrimenti Inzaghi si sarebbe fermato a quattro rotazioni dopo il derby", si legge.

Per questo contro il Salisburgo dovrebbero cambiare rispetto alla partita col Torino un elemento in difesa (Bastoni) e uno sugli esterni (Dumfries) presi tra quelli rimasti fuori dal 1'. In retroguardia starà fuori uno tra De Vrij e Acerbi, mentre a destra uscirà di scena Darmian. A sinistra potrebbe giocare Carlos Augusto per Dimarco, a centrocampo Frattesi per Barella. Davanti, conferma per la "ThuLa".