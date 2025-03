Dopo la conquista della Panchina d'Oro, Simone Inzaghi si prepara per un finale di annata nel quale si giocherà tre trofei, più il Mondiale per club di giugno-luglio. Come riporta Tuttosport, è il periodo più duro, più bello e più importante della stagione.

Non solo: ad oggi il tecnico è a sette partite da Eugenio Bersellini sulla panchina dell'Inter, a cinque da Arpad Weisz. Superati questi due "ostacoli", avrà davanti per numero di presenze come allenatore nerazzurro soltanto Helenio Herrera, Roberto Mancini e Giovanni Trapattoni.