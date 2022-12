Buone notizie per Simone Inzaghi alla ripresa degli allenamenti. D'Ambrosio, Correa e Zanotti sono tornati ad allenarsi in gruppo ieri. Al momento il tecnico, scrive Tuttosport, ha tutti i giocatori a disposizione per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli, compresi Brozovic e Lautaro che torneranno rispettivamente il 28 e il 29 ad Appiano Gentile. Giovedì ultimo test amichevole con il Sassuolo.