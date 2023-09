Sarebbe in corso ormai da qualche settimana la due diligence da parte di Investcorp, il fondo del Bahrein interessato ad acquistare l'Inter da Suning. Presto, secondo Tuttosport, arriverà anche la proposta ufficiale che sarà vagliata dalla proprietà nerazzurra. "Non è affatto scontato il sì da parte di Steven, che due anni fa respinse l’offerta di Bc Partners (800 milioni di base). Il presidente nerazzurro, attualmente in Cina, parallelamente sta infatti continuando a lavorare per capire la fattibilità di un rifinanziamento del prestito di Oaktree in scadenza nel maggio 2024. È quello l’orizzonte da cui non si può scappare: entro quella data

jr restituirà quanto ottenuto nel 2021 - con gli interessi, i 275 milioni avuti saranno quasi 400 - oppure dovrà lasciare l’Inter allo stesso fondo statunitense, avendo dato in pegno le quote nerazzurre in mano a

. A meno che, appunto, non arrivi prima una cessione". ​​​​​​​

ZhangSuning