L'Inter è tornata. E' la certezza espressa da Tuttosport nel valutare la prova dei nerazzurri nella partita del Bentegodi. "Tre indizi fanno una prova grande così. Quella a Verona è stata infatti la terza gara consecutiva vinta in trasferta dopo quelle di Lisbona ed Empoli: non un dato banale, considerato che è la prima volta che accade in stagione - si legge -. Come un anno fa, l’Inter è fiorita in primavera, nella speranza che non ci si metta di mezzo un altro Radu a frustrare i sogni di gloria che portano a Istanbul, alla conquista della Coppa Italia e a un posto nelle prime quattro in campionato.

Finora Inzaghi vede i pianeti perfettamente allineati e a Roma, vincendo, potrebbe portarsi molto avanti sull’obiettivo più caro a chi in società deve far quadrare pure i conti. Un allenatore deve però anche regalare emozioni e, da quel punto di vista, risulta difficile portare appunti al lavoro fatto da Inzaghi".