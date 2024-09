Sette punti in meno rispetto all'anno scorso, dieci gol segnati contro quattordici e cinque subiti a uno, peraltro ininfluente in un derby vinto 5-1. Il confronto con l'anno scorso è impietoso, lo presenta oggi Tuttosport sottolineando anche che una striscia di tre partite senza vittorie non si vedeva dalla primavera del 2023, quando in realtà si arrivà addirittura a sei (tre sconfitte e tre pareggi). Inzaghi era allora pesantemente in discussione, ma poi ci fu la cavalcata in Champions e la vittoria della Coppa Italia.

C'è un comun denomeniatore nelle tre gare di campionato non vinte e cioé che l'Inter è sempre passata in svantaggio e non ha mai completato la rimonta.