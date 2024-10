Sarà una pratica spinosa gestire la settimana con tre impegni, per l'Inter, dopo gli infortuni di ieri di Calhanoglu e Acerbi che si aggiungono agli indisponibili Zielinski e Asllani. Ne scrive oggi Tuttosport, che ricorda come dopo lo Young Boys mercoledì ci sarà anche la Juventus domenica prossima.

Inzaghi, si legge, avrebbe voluto fare abbondante turnover in Champions ma al netto di qualche possibile rientro dovrà fare a meno in alcuni casi. Inoltre quanto sta accadendo ha fatto sì che la squadra giocasse sulle uova per un tempo, quasi che i giocatori temessero nuovi guai. Ciò nonostante, secondo il quotidiano, alla luce del gioco espresso sarebbe stato ingiusto per i nerazzurri tornare a Milano senza i tre punti.