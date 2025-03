Santiago Castro resta un obiettivo dell'Inter. Lo assicura oggi Tuttosport mentre approfondisce la crescita dell'attaccante del Bologna, per tanti simile a Lautaro Martinez. "Non a caso pure l’Inter lo tiene d’occhio da mesi e vorrebbe provare a portarlo a Milano per farlo crescere proprio alle spalle del Diez nerazzurro - scrive il quotidiano torinese -. Tanto che il dt interista Piero Ausilio lo sta facendo seguire con costanza dai propri scout".

Nelle ultime stagioni il prezzo del Torito è aumentato: per provare a convincere gli emiliani serve un assegno da almeno 25-30 milioni di euro. Sul ragazzo c'è anche la Premier League, come dimostra l'ultima tappa al Dall'Ara di alcuni emissari del West Ham.