Dovrebbe arrivare quest'oggi l'annuncio dell'ufficialità di Josep Martinez all'Inter. Tra due-tre giorni sarà il turno di Mehdi Taremi e poi, chissà, potrebbe toccare al rinnovo di Inzaghi che, come si legge oggi su Tuttosport, in questi giorni tornerà dalle vacanze per un summit con Marotta, Ausilio e Baccin.

Per la questione relativa al prolungamento fino al 2026 con aumento a 6 milioni a stagione più bonus dovrebbe bastare l'agente Tinti, l'incontro servirà a parlare di mercato e di come sostituire l'infortunato Buchanan. Venerdì ci sarà la conferenza stampa di presentazione della stagione con Marotta e lo stesso tecnico. Potrebbe essere l'occasione per annunciare proprio il rinnovo. Dal giorno dopo si comincerà a lavorare ad Appiano Gentile.