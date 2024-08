Prova che ha leggermente deluso quella imbastita ieri dall'Inter di Inzaghi Simone contro il Pisa di Inzaghi Pippo. Partita che gli interisti hanno pareggiato sul finale grazie alla fiammata di Yann Bisseck, migliore in campo dei campioni d'Italia secondo Tuttosport che tra i migliori inserisce anche "il presidente della Repubblica dell’Inter", Mkhitaryan, "quello che se hai un dubbio te lo risolve sempre per il meglio". La prestazione dell'armeno è stata macchiata esclusivamente dall'occasione sprecata al 36esimo, unico neo della serata dell'ex Roma. Bene anche Carlos Augusto e Frattesi.

"Una tirata d’orecchie" per Zielinski da parte di TS, che recrimina all'ex Napoli l'amnesia su Piccinini porta al gol del Pisa dell'1-0. Rimandata la prestazione di Correa, Barella che "nel ruolo di play non convince più di tanto", Martinez, Acerbi, Bastoni e Arnautovic. L'austriaco "da un lato era uno dei giocatori più attesi, perché visto che vuole rimanere all’Inter, dopo la passata stagione in cui non ha fatto bene, in questa dovrà fare molto di più per mettersi al riparo dal malumore dei tifosi; dall’altro gli allenamenti nelle gambe sono stati finora pochi, quindi la forma è quella che è. Al netto di tutto ciò: ieri non ha brillato".