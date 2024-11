L'Inter ritrova ossigeno sulle corsie esterne. Una buona notizia è arrivata dal Canada, dove Tajon Buchanan (dopo 139 giorni lontano dalle gare ufficiali) è tornato in campo per la prima volta in stagione: l'esterno nerazzurro è entrato al 78’ di Suriname-Canada, ma mercoledì a Toronto è probabile che il minutaggio possa aumentare ancora, ipotizza oggi Tuttosport.

Sulla fascia sinistra è pronto al rientro Carlos Augusto. Smaltito il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, il brasiliano tornerà in gruppo all'inizio della prossima settimana ed entro martedì tornerà a lavorare in gruppo: l'obiettivo è la convocazione per Verona-Inter.