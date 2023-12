Nessun calcolo per Simone Inzaghi in vista della partita di domani contro la Real Sociedad, ma come spiega Tuttosport non si escludono sorprese.

La prima riguarda Frattesi che potrebbe sostituire uno tra Barella e Mkhitaryan. Attenzione anche a Cuadrado che potrebbe partire dal 1' come quinto facendo scalare Darmian in difesa. Davanti in attacco Thuram e Lautaro sono super favoriti ma Sanchez punta a far cambiare idea a Inzaghi.

Ancora fuori Pavard, Dumfries e De Vrij.