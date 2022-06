"Come è noto da tempo, il Paris Saint Germain ha individuato in Milan Skriniar il rinforzo ideale per la propria difesa" ricorda Tuttosport nella sinossi che oggi propone sulla situazione che riguarda il difensore slovacco di cui l’Inter, a livello teorico non vorrebbe privarsi ma di cui dovrà quasi sicuramente fare a meno. La sensazione, spiega il quotidiano torinese, è infatti che i nerazzurri si siano rassegnati a cedere lo slovacco e dunque puntino a massimizzare il profitto sul cartellino. "La richiesta di Marotta resta sempre di 80 milioni di euro cash senza contropartite, ma i transalpini sono convinti di poter chiudere l’affare a metà strada, con 70 milioni, nello specifico addirittura con 65 più 5 di bonus facili da conseguire". Settimana prossima il PSG "alzerà ulteriormente la propria offerta, avvicinandosi di fatto ai desiderata dei vice campioni d’Italia".