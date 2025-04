L'Inter ha tante motivazioni per vincere la partita di stasera contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Le elenca oggi Tuttosport: continuare a sognare il triplete, avere l'opportunità di giocarsi un trofeo se andasse male in campionato e Champions League, escludere i rivali dall'Europa della prossima stagione e vendicarsi per la Supercoppa. Le motivazioni del Milan sono ben diverse: salvare la faccia, dare un senso alla stagione e partecipare almeno all'Europa League dell'anno prossimo, nonché evitare il triplete nerazzurro.

Entrambel le milanesi arrivano all'appuntamento con una sconfitta sul groppone e per l'Inter è stato un ko pesante, che ha permesso l'aggancio del Napoli. I nerazzurri devono anche cancellare lo zero nella casella delle vittorie stagionali nei derby e possono, con un successo, ritrovare entusiasmo ed energie fisiche per la volata finale, in cui affronteranno Roma e Barcellona dopo la stracittadina. Inzaghi, si legge, ha sempre vinto la partita successiva a una sconfitta in questa stagione.