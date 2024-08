L'Inter ha un problema con i 'bomber di scorta', ovvero Arnautovic, Correa e Satriano. Il segnale è arrivato dall'amichevole di Pisa e l'Inter spera di trovare una soluzione dal mercato, con Inzaghi che spera di inserire in quinto attaccante ma che, allo stesso tempo, si augura che la dirigenza riesca a sfoltire il reparto.

Oltre a Salcedo, destinato ad una nuova partenza, Tuttosport fa il punto anche su Arna, il Tucu e l'uruguaiano. Il primo ha finora respinto qualsiasi proposta (gli ultimi no alla Turchia) e la sua partenza al momento non è scontata, mentre l'addio dell'argentino potrebbe smuovere il mercato: finora l'ex Lazio non ha ricevuto offerte concrete ma solo sondaggi da parte di River Plate, Aek Atene, Arabia e Turchia. Satriano ha invece rifiutato il ritorno al Brest facendo saltare un affare da 6 milioni più bonus.