Mezzora. Questa la porzione di gara che - secondo Tuttosport - sarà riservata a Zielinski, la cui stagione nerazzurra è iniziata, come quella di Asllani, lo scorso giovedì.

L'ex Napoli, come l'albanese, quindi potrà giocare una porzione di match oggi nel test con la Pergolettese ed è chiaro che gli occhi saranno tutti per lui, dopo che Martinez e Taremi avevano già debuttato con il Lugano. Saranno ancora out chiaramente gli affaticati (e in uscita) Vanheusden e Satriano, come ovviamente lo stesso Acerbi, che però proprio tra oggi e domani tornerà a lavorare con il gruppo. Nel mirino dell'ex Lazio c'è l'impegno del 27 luglio a Cesena con gli spagnoli del Las Palmas.