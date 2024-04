I possibili risvolti societari dell'Inter trovano oggi spazio anche sulle colonne di Tuttosport dopo che nelle ultime ore si è parlato di interesse dall'Arabia Saudita per il club nerazzurro. Il 20 maggio per Steven Zhang scadrà il termine per restituire a Oaktree il prestito da 275 milioni, salito a circa 385 milioni con gli interessi: il presidente interista è comunque al lavoro per tenere il comando della società spostando in avanti la scadenza con il fondo californiano ma, tramite Goldman Sachs e Raine Group, sarebbe anche pronto a valutare eventuali investitori che possano entrare come azionisti di minoranza o che siano disposti a prendere il possesso dell'intero club.

Le ultime voci arabe parlano del forte interesse di un membro della famiglia reale di Riyadh, la dinastia Al-Saud, che ha al vertice principe ereditario Mohammed bin Salman. "Fonti vicine a Suning fanno presente che negli ultimi tre-quattro anni molti fondi e istituzioni mediorientali hanno richiesto informazioni finanziarie sull’Inter, senza poi dar concreto seguito all’interesse", scrive TS.