Le scelte di Simone Inzaghi in vista del derby di questa sera dimostrano una volta di più che Simone Inzaghi non ha intenzione di scegliere. Non ci sarà turnover: ieri in allenamento il tecnico ha provato due soli cambi, come evidenzia anche Tuttosport, Josep Martinez in porta per Sommer e Dimarco a sinistra per Carlos Augusto. Le scelte finali arriveranno dopo la rifinitura di questa mattina.

Straordinari per Bastoni e Mkhitaryan, squalificati per la prossima di campionato, ma anche per Lautaro, Acerbi, Barella e Calhanoglu. Ad oggi Bisseck e Zalewski non danno le garanzie di Pavard e Darmian per affrontare la coppia Theo Hernandez-Leao. In attacco, invece, assente Thuram e con Taremi che non dà garanzie, nuova chance per Correa, mentre Arnautovic verrà preservato per i prossimi impegni.