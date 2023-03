Quattro offerte dall'Europa per Mateo Retegui, nuovo centravanti della Nazionale di Mancini. Tuttosport puntualizza: "I quattro club europei sono tre italiani, Milan, Inter e Atalanta e uno spagnolo, l’Atlético Madrid. Ma non è finita qui: nel tardo pomeriggio di ieri ha parlato in via ufficiosa anche Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, avrebbe smentito l’interesse del club rossoazzurro di San Fernando.