Il colpo di mercato dell'Inter si chiama Lautaro Martinez. Come scrive oggi Tuttosport, l'argentino sembra finalmente aver ritrovato la miglior condizione possibile. Ci ha messo quattro mesi buoni, è stato aspettato e di suo ci ha messo la capacità di non spazientirsi, come avvenuto in passato.

La nuova stella è cominciata col nuovo anno solare, tre gol in cinque presenze, pessima notizia per il Napoli (contendente per lo scudetto) considerando che quando l'argentino si "stappa" poi tiene il ritmo da un gol a partita per due-tre mesi.

In questa seconda parte di stagione certo non gli mancano gli stimoli, in particolare la Champions League, spartiacque tra grandissimi giocatori, campioni e fuoriclasse (riporta ancora il quotidiano) e competizione nella quale Lautaro deve ancora consacrarsi.

A livello personale l'attaccante, oggi a 111 gol in A, punta i 113 di Boninsegna e i 116 di Mazzola.