Partita ieri pomeriggio alla volta di Riad, l'Inter punta a vincere la sua terza Supercoppa Italiana consecutiva partendo dalla semifinale di venerdì alle 20 contro la Lazio.

Simone Inzaghi l'ha già vinta quattro volte, vincendo di nuovo supererebbe Lippi e Capello tra i plurivincitori e diventerebbe il più vincente di sempre nella competizione. Dovesse davvero alzare di nuovo il trofeo, porterebbe nelle casse del club 8 milioni di euro e ripagherebbe l'investimento di Buchanan a gennaio, visto il costo di 7 milioni più 3 di bonus.

Il canadese è un giocatore su cui l'Inter punta molto, avendo caratteristiche tecniche che mancano in rosa. In più un suo inserimento positivo permetterebbe di guardare con maggiore serenità all'eventuale cessione estiva di Dumfries, valutato 35-40 milioni e per il quale ci sono società interessate in Inghilterra.