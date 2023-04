Nella Juventus potrebbero esserci Bonucci e Pogba, che sono tornati ad allenarsi in gruppo, se non fosse che le previsioni sul francese sono al momento molto difficili visto che in pratica non ha mai giocato. Per entrambi c'è da capire se potranno o meno essere titolari, potrebbe certamente esserlo Federico Chiesa che già martedì ha giocato nel finale. In compenso non ci sarà sicuramente Cuadrado.

Tra i nerazzurri squalificati Handanovic e Lukaku, torneranno Onana e Dzeko a meno che Inzaghi non opti per Correa. Il tecnico potrebbe recuperare Skriniar e Calhanoglu.