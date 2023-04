L'Inter è in finale di Coppa Italia con merito. Tuttosport apre rendendo il giusto omaggio ai nerazzurri, vincenti ieri nella semifinale di ritorno del torneo contro la Juventus. Una squadra "molle, senza gioco e stavolta pure senz’anima, mentre Inzaghi si conferma "re di Coppe".

Per il quotidiano, "il problema della Juventus è soprattutto mentale, di atteggiamento e di approccio. La sberla di Dimarco in pieno volto ha l’effetto di smuovere l’orgoglio juventino almeno per qualche minuto, ma di concreto si vede ben poco". Nella ripresa, gli ospiti "vengono graziati" dal raddoppio in un paio di occasioni. "Il raddoppio nerazzurro - si legge ancora - sembra nell’aria per tutti, ma non per Perin che si esalta su Mkhitaryan". Nemmeno l'ingresso di Pogba cambia le sorti della gara.