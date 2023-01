Avere la terza peggior difesa di tutta la Serie A in trasferta di certo non giova all'Inter. "Una squadra mediocre", almeno lontana da San Siro, secondo Tuttosport. Diventa quindi questo uno degli obiettivi dei nerazzurri, dopo venti reti subiti in nove partite in trasferta, meglio solo di Salernitana e Bologna, mentre al Meazza la squadra ha la miglior difesa di tutto il campionato (cinque gol subiti).