"Una squadra a misura delle ambizioni di Simone Inzaghi , in grado di competere su tutti i fronti" scrive Tuttosport a proposito della rosa in allestimento dalla dirigenza interista per la prossima stagione. Dal campionato, dove sarà necessario competere da subito per la seconda stella, alla Champions League, con Coppa Italia e Supercoppa in mezzo. "Operazione di ampliamento della rosa, portata avanti parallelamente alla necessità di un’altra cessione eccellente, in questo momento quella di Skriniar, in direzione Psg" un addio in programma che non riduce comunque le ambizioni nerazzurre. Al contrario Beppe Marotta "sta assicurando alternative in aumento a Inzaghi".

"In difesa, dopo la probabile partenza dello slovacco, dovrebbe arrivare Bremer che potrebbe essere seguito da Milenkovic (o Kehrer). Sulla fascia destra è stata preso Bellanova, sostituto giovane di Dumfries, con Darmian spostato a sinistra come vice-Gosens. In porta c’è Onana, in ballottaggio con Handanovic. A centrocampo Asslani è un promettentissimo alter ego di Brozovic, che finalmente potrà prendersi qualche turno di riposo. Mkhitaryan può portare fantasia, quando Calhanoglu ha pause nella sua creatività. In attacco è necessario addirittura sfoltire dopo il ritorno di Lukaku con la previsione del possibile ingaggio di Dybala, bloccato proprio perché il reparto offensivo è troppo affollato".

Insomma, un bel programma estivo da portare a termine, a dimostrazione del fatto che "il club intende offrire a Inzaghi una rosa capace di misurarsi in ogni competizione", riducendo i rischi corsi lo scorso anno tra febbraio e marzo, quando l’Inter ha di fatto lasciato sul campo il bis scudetto a causa del filotto deludente di appena sette punti in sette giornate di campionato". 'Flop' se così vogliamo chiamarlo che riecheggia nelle frasi di Calhanoglu, rilasciate qualche giorno fa "ai media turchi - come ricorda Tuttosport - a proposito delle sostituzioni operate da Inzaghi nel decisivo derby di ritorno". Situazioni che con il puntellamento in programma non dovrebbero più verificarsi: "Le alternative aumentano proprio per evitare un altro epilogo simile. A maggior ragione nella stagione che, in caso di ulteriore dominio delle milanesi, assegnerebbe la seconda stella".