Per tutti gli appassionati "l’Inter tedesca" è una sola. Stagione 1988/89 con Giovanni Trapattoni in panchina e trascinata da Andreas Brehme e Lothar Matthaeus a cui si aggiunse l’anno successivo Jurgen Klinsmann. Trent’anni dopo anche questa Inter ha forti legami con la Germania. Come scrive Tuttosport con l’acquisto di Pavard sono ben tre i rinforzi targati Bundesliga. Si è partiti con Thuram arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Il secondo è stato l’estremo difensore Sommer prelevato dal Bayern Monaco ed infine, Pavard pescato anche lui in Baviera. La differenza rispetto all’era Trapattoni è che non si tratta di tre tedeschi ma di un terzetto prelevato dalla massima serie tedesca. La presenza di elementi che si sono fatti valere nella Bundesliga non è una novità, infatti, Inzaghi a centrocampo si affida a Chalanoglu arrivato in Italia dal Bayer Leverkusen, Mkhitaryan che ha iniziato il suo percorso europeo col Borussia Dortmund. Tra gli acquisti perfezionati da Marotta c’è anche un tedesco, si tratta di Bisseck. L’ultimo arrivato in casa nerazzurra, non legato alla Germania è Sanchez. Per il resto la dirigenza ha pescato in serie A con gli arrivi di Audero, Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic. Sicuramente sarà un’Inter diversa da quella del Trap ma i legami con la Bundesliga possono portare fortuna ancora una volta.

Daniele Luongo