L'Inter sposa la linea verde: non sarà una squadra per... vecchi. Questa la sintesi di Tuttosport seguendo quello che è stato l'ultimo mercato (con Onana, Bellanova e Asllani) e gli obiettivi futuri. E' vero, sono partiti Casadei e Pinamonti ed è arrivato Mkhitaryan con Acerbi, non si possono escludere altri blitz alla Dzeko, ma l’idea della dirigenza è puntare su profili di età inferiore. Qui il punto di partenza, poi "molto passerà anche dalla disponibilità economica che verrà data dalla proprietà". Giocatori di prospettiva possono avere stipendi assai inferiori, ma anche costare di più come cartellino.

Probabilmente, sempre per ragioni economiche, verrà ceduto Dumfries per una cifra tra 50 e 60 milioni. Il sostituto che piace è il canadese Tajon Buchanan, classe ’99, 17-18 milioni di valutazione, esterno destro del Club Brugge: gioca più avanti ma ad Appiano tutti sono convinti di poterlo adattare a quinto di centrocampo. Inzaghi, si legge infatti, vorrebbe profili più alla Perisic, con qualità e che sappiano saltare l'uomo. Non il profilo di Dumfries o Gosens.