Non ha ancora sfondato, ma l'Inter crede in lui. Kristjan Asllani vivrà stasera a San Siro una sfida molto particolare contro l'Empoli. Per la prima volta incrocerà la sua vecchia squadra, in cui è cresciuto fino a guadagnarsi la chiamata nerazzurra. Finora a Milano 16 presenze ma solo 4 da titolare. Dopo l'infortunio di Brozovic si pensava potesse avere più spazio e invece è esploso Calhanoglu in cabina di regia. L'ex milanista dovrebbe partire titolare anche oggi.