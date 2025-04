Sono sessant'anni e più che non si disputa uno spareggio scudetto, ma adesso potrebbe realmente accadere. Tra l'altro, ricorda Tuttosport, allora fu sempre l'Inter tra le protagoniste, perse 2-0 a Roma contro il Bologna nel 1964 in un campionato caratterizzato dalla vicenda doping che coinvolse i felsinei e dalla morte di Renato Dall'Ara per infarto mentre stava organizzando con Angelo Moratti proprio lo spareggio.

Nella corsa alla vetta del campionato, si legge, il Napoli sembra leggermente favorito rispetto all'Inter perché ha due avversarie tranquille (Torino e Genoa) e tre in lotta salvezza (Lecce, Parma e Cagliari che potrebbe già essere salvo all'ultima), mentre i nerazzurri ha Roma e Lazio in cerca dell'Europa e tre tranquille (Verona, Torino e Como). I nerazzurri hanno però anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan domani e le due in Champions col Barcellona, più le eventuali finali.

Le sfide a Udinese, Parma e Bologna hanno mostrato un po' di ruggine. Anche il Napoli sta faticando, ma ha solo un fronte da seguire, oltre a quello delle incontinenze verbali di Conte e De Laurentiis. L'eventuale spareggio è ancora da calendarizzare, in base a cosa faranno i nerazzurri in Champions League e alla possibilità di organizzare degli anticipi della 38a giornata venerdì 23 o sabato 24 maggio. La data potrebbe quindi essere martedì 27 o mercoledì 28.