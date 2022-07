Con le cessioni di Lazaro al Torino, Pinamonti all’Atalanta e Sanchez al Marsiglia, l'Inter si avvicina a centrare uno degli obiettivi posti da Suning: la riduzione del 10% del monte stipendi . Lo ricorda Tuttosport , precisando che l'austriaco è destinato ai granata in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni (con l'Inter che pagherà parte dello stipendio) e che "ieri sono stati fatti passi avanti per Pinamonti con l’Atalanta. I Percassi, forti dell’accordo con l’attaccante (che ha rifiutato la Salernitana) si sono issati fino a 17 milioni e con i bonus - anche alla luce dei buoni rapporti tra i club - si può andare a dama - si legge -. Le posizioni tra le parti si sono ammorbidite pure sulla formula dell’affare, tanto che l’Atalanta si sarebbe ormai convinta a concedere la “recompra” all’Inter".

Nelle ultime ore Sanchez sembra invece sempre più convinto di andare al Marsiglia: l'addio del cileno sistemerebbe definitivamente il monte-ingaggi dell'Inter nonostante il divorzio possa costare circa 8 milioni di euro. Ieri è inoltre arrivata l'offerta ufficiale del Chelsea per Cesare Casadei: TS ribadisce che l'Inter vorrebbe perdere il controllo sul cartellino e preferirebbe un’opzione italiana. "Certo è che, qualora il Chelsea dovesse alzare ulteriormente l’offerta, sarebbe difficile per l’Inter non prenderla in considerazione anche se - al momento - la volontà di Ausilio è quella di fare muro", la chiosa del pezzo.