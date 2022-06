L'Inter e Dybala sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra domanda e offerta balla un solo milione di euro . Le distanze però sono tutt'altro che insuperabili, nei prossimi giorni verranno sistemati gli ultimi dettagli legati anche alle commissioni dell'affare. Settimana prossima è previsto un nuovo summit di mercato tra le parti che potrebbe essere decisivo per la fumata bianca finale.

Intanto spunta un retroscena sulla Joya: Dybala sarebbe stato molto colpito dall'indignazione social nei suoi confronti da parte dei suoi ex tifosi dopo le immagini della visita del suo agente nella sede nerazzurra. L'entourage, in virtù di questo, non era intenzionato alla passerella e ci sono state alcune frizioni tra le parti.