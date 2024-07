Dopo il veloce tramonto della pista Cabal, l'Inter ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per pensare al difensore centrale, virando attualmente su un'altra grande priorità: il rinnovo di Denzel Dumfries. Un sì, quello dell’olandese che i nerazzurri vogliono incassare anche per la scadenza del contratto, ovvero tra un anno e che "in caso di mancato accordo costringerebbe l’Inter a venderlo" per evitare di perderlo a zero il prossimo giugno o portarlo a scadenza nel caso in cui non arrivino le offerte giuste. "In un caso o nell’altro sarebbe comunque una situazione molto scomoda - si legge su Tuttosport - e il fatto che l’Inter non stia lavorando a un sostituto è prova di come regni l’ottimismo sul fatto di brindare alla firma".

I meneghini, "anche per non creare tensioni nello spogliatoio, vuole invece rinnovare il contratto di Dumfries a 4 milioni", per un prolungamento fino al 2027. I dialoghi tra le parti negli ultimi giorni sono continui, "altro segno sulla volontà comune di trovare un punto di incontro". E il primo a tifare per la fumata bianca è Simone Inzaghi. "L’auspicio di tutti all’Inter è che il 3 agosto, quando l’olandese farà il suo ritorno alla Pinetina dopo le vacanze post-Europei possa sciogliere le riserve e, passando dalle parole ai fatti, legarsi all’Inter anche per i prossimi anni".