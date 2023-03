L'analisi di Tuttosport sulla prova dell'Inter va oltre le polemiche per il gol di Kostic. "Al di là della rabbia per il secondo ko in campionato con la Juve - attendiamoci ora una caldissima semifinale di Coppa Italia ad aprile - l’Inter continua però a deludere in campionato", si legge sul quotidiano, che giudica uno "sproposito" le nove sconfitte in A.

In più, dopo una serie di ottime gare contro le rivali di alta classifica, "ieri è tornato un ko contro una diretta rivale per l'Europa e per Inzaghi si prospetta una sosta tutt’altro che serena".