Dalbert e Valentino Lazaro vengono definiti 'zavorre' per l'Inter dai colleghi di Tuttosport, nel senso che dopo essere state delle meteore a Milano ora i dirigenti fanno fatica a piazzarli. Il brasiliano, sfumato il riscatto del Cagliari per via della retrocessione, tornerà alla base in una situazione un po’ particolare perché questa è l'ultima estate per venderlo senza fare una minusvalenza (servono 6 milioni per non perderci). In caso contrario, i dirigenti dovranno allungargli il contratto e sperare di trovargli una sistemazione, magari al Nizza, dove è tornato in panchina Favre, il tecnico che lo ha lanciato.