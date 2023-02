Darmian è "il bomber che non ti aspetti". La squadra è "vincente e bella come in Supercoppa" contro un'avversaria considerata, "tolto il Napoli, la squadra più in forma del campionato". La scelta di far giocare Lukaku dal 1' si dimostra "giusta e condivisibile. Una volta risolti i problemi fisici che hanno costellato la sua prima parte di stagione è l’unica strada percorribile per rimetterlo in condizione in vista del doppio impegno con il Porto, quando l’Inter avrà la possibilità concreta di rimettere i piedi tra le magnifiche otto di Champions League dodici anni dopo i Tripletisti con Leonardo allenatore".