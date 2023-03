Tra le pagine dedicate all'Inter su Tuttosport trova spazio anche la questione della valutazione negativa del bond da 415 milioni di euro, lanciato nel gennaio 2022, da parte di Standard and Poor’s Global Rating su cui pesa la vicenda DigitalBits. "Rimane il rischio declassamento per il rating bond dell’Inter, anche se S&P ha migliorato la valutazione sulla liquidità. Il rifermento a DigitalBits non è casuale. A fine febbraio sono stati resi pubblici i documenti della trimestrale al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication ed è stato confermato come DigitalBits, la criptovaluta sponsor di maglia dell’Inter per l’attuale stagione, non abbia versato nessuna delle rate previste al momento dell’accordo per un “buco” nel bilancio del club nerazzurro di oltre 25 milioni di euro", si legge sul quotidiano torinese.