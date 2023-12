Aggiornamenti freschi dall'infermeria dell'Inter. La notizia più positiva riguarda ovviamente Benjamin Pavard, pienamente recuperato dopo l'infortunio al ginocchio: il francese andrà in panchina a Roma, dove domani sera è in programma la sfida con la Lazio. Stefan de Vrij potrebbe invece farcela per Inter-Lecce (anche se non è semplice), mentre per Denzel Dumfries i tempi sono più lunghi. Lo riporta Tuttosport.