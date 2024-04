Con la vittoria sull'Empoli, l'Inter è certa di partecipare alla prossima Champions League. Come specifica oggi Tuttosport, l'anno scorso erano arrivati 270 milioni di premi grazie soprattutto al percorso in Europa. Quest'anno potrà aggiungere 50 milioni per essere al via della prossima Champions, altri 40 per gli ottavi raggiunti (poi persi con l'Atletico), 50 per il futuro Mondiale per Club e 20 quando arriverà la certezza del tricolore.

E ancora 8 milioni della Supercoppa vinta, più 1,5 di cachet minimo per la qualificazione ormai quasi scontata a quella dell'anno prossimo. Fanno 190 milioni che portano il totale di quanto guadagnato dal club con Inzaghi alla guida a 460 milioni di euro. Senza contare, si sottolinea nell'articolo, la valutazione schizzata alle stelle di tanti elementi nella rosa.