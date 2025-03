L'Inter non sarà sola nel suo tentativo di espugnare il "De Kuip" di Rotterdam nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri affronteranno infatti l'impegno col sostengo di circa duemila tifosi, come riporta oggi Tuttosport.

I tifosi di casa avranno invece l'opportunità di sostenere la squadra per due volte di fila nei prossimi due impegni, sabato alle 20.45 contro il Monza in campionato e pochi giorni dopo, martedì 11 alle 21, per il ritorno degli ottavi sempre contro il Feyenoord.