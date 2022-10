La vittoria in Champions contro il Barcellona "non può che aver avuto un peso importante all’interno dello spogliatoio dell’Inter alle prese con le turbolenze di un avvio di stagione negativo, lontano dalle prospettive estive". È il preambolo con il quale Tuttosport apre l'edizione odierna, sulla quale parla di gara attenta durante la quale Simone Inzaghi "si è dimostrato bravo a ritrovare la retta via dopo alcune scelte per lo meno discutibili". Un successo che rilancia le speranze in ottica ottavi di Champions, ma che non ha certamente cancellato di colpo il brutto avvio stagione avuto fino al sabato precedente. " Molte risposte in questo senso arriveranno oggi dal Mapei Stadium di Reggio Emilia ", campo sul quale si potrà dare la prima risposta al tanto famigerato interrogativo: "La vittoria con il Barcellona avrà portato una vera svolta o sarà stata l’esaltazione di una serata speciale?".

"Vincere permetterebbe all’Inter di definirsi probabilmente guarita dopo la crisi di inizio annata, di mantenere vive le chance di tornare in pieno lotta per la zona Champions e di conseguenza per lo scudetto e di presentarsi mercoledì al Camp Nou con altre consapevolezze" sentenzia senza troppi giri di parole il quotidiano torinese che traccia anche l'alternativa al lieto sabato: "Viceversa, non raccogliere i tre punti lascerebbe inalterata la situazione in campionato, aumentando probabilmente il gap con le prime già adesso importante...". L'Inter oggi ha bisogno di tornare da Reggio Emilia con i tre punti, bottino in mancanza del quale dovrebbe cominciare a fare i conti con un campionato di sofferenza già all’8 ottobre.

Contro la squadra di Dionisi, Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Lukaku, come già noto. Assenza che si protrae dal 28 agosto e alla quale si aggiungono anche quella di Brozovic e Correa, ultimissimo arrivato in infermeria. "L'assenza del croato è stata parzialmente coperta con Asllani e Calhanoglu, migliore in campo con il Barcellona, ma col passare delle settimane si sta facendo sempre più sentire la mancanza del belga. Lautaro Martinez si sta impegnando molto, ma non segna dal 30 agosto, e pure Dzeko non è apparso brillante nell'ultimo periodo". Una situazione che pesa sul bilancio di una squadra che inizia ad aver bisogno dei gol degli attaccanti, a secco da tre partite.