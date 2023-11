La Juventus mette nel mirino l'Inter e lo staff medico bianconero lavora sodo per riconsegnare ad Allegri il maggior numero possibile di giocatori. L'ultimo a rischio è McKennie, che ha lasciato gli Usa per una tendinopatia al ginocchio sinistro: c'è ottimismo. Per Alex Sandro e Weah il recupero appare certo in vista del match coi nerazzurri, mentre Danilo dovrebbe rivedersi solo col Monza.

Miretti dovrebbe superare facilmente la lombalgia che l'ha costretto a saltare gli impegni con l'Under-21, mentre è corsa contro il tempo per Locatelli dopo la frattura della decima costola subita con il Cagliari. L'ex Milan e Sassuolo ha già iniziato le terapie, ma resta in dubbio. Lo riporta oggi Tuttosport.