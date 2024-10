La Procura di Milano sfrutterà la sosta del campionato per le audizioni riguardanti l'inchiesta sugli ultras. Per quel che riguarda l'Inter, secondo Tuttosport, saranno ascoltati Simone Inzaghi, Nicolò Barella, Beppe Marotta e Javier Zanetti, oltre a Calabria per il Milan. Sono nella lista anche Calhanoglu e Skriniar, ma entrambi sono in nazionale.

Comincerà a lavorare anche la Procura Federale, che ha già chiesto gli atti ai colleghi della giustizia ordinaria. Il procuratore Giuseppe Chiné dovrà decidere se procedere o archiviare. Nel primo caso si valuterà l'eventuale violazione dell'articolo 25, “Prevenzione di atti violenti”, il cui comma 1 sottolinea che “alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione da euro 10.000 a euro 50.000 per le società di serie A”. Nel comma 10 si legge invece che “ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.

Le sanzioni sono ammenda con diffida; squalifica per una o più giornate di gara; inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa.

C'è il precedente del presidente bianconero Andrea Agnelli, che venne inibito per un anno, poi ridotto a tre mesi. Non furono allora ravvisate violazioni dell'articolo 4 sui "principi di lealtà, correttezza e probità” in cui è prevista anche una possiible penalizzazione di uno o più punti in classifica.