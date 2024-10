In un editoriale pubblicato oggi su Tuttosport firmato dal direttore Guido Vaciago ci si sofferma ancora su quanto accaduto finora nella vicenda degli ultras di Inter e Milan finiti in manette pochi giorni fa. "La verità è che la parte lesa sono i tifosi - si legge nel corsivo -. Quelli veri ovviamente, quelli che possono definirsi tali perché amano la loro squadra del cuore e per lei spendono i loro soldi, non li guadagnano. O, meglio, non li rubano".

"Mentre attendiamo - prosegue - che la magistratura e la giustizia sportiva appurino e pesino le responsabilità, nel turpe scenario tratteggiato dalle intercettazioni emergono le vere vittime. «I biglietti costano 80 euro, tu li rivendi a 800, dicono fra di loro alcuni degli arrestati. Il listino prezzi della vergogna, lo squallido cinismo di chi sa perfettamente quanto si può lucrare sulla passione della gente. perché quando un tifoso vero dice “pagherei qualsiasi cifra per vedere la finale di Champions della mia squadra del cuore”, dice sul serio e, purtroppo, trova chi se ne approfitta".