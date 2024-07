Robing Gosens può tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha messo nel mirino il laterale tedesco ex Inter. L'Union Berlino lo valuta 10 milioni di euro e al momento non è intenzionata a fare sconti e a prevedere formule diverse da quella del trasferimento a titolo definitivo.

In campo c'è anche Duvan Zapata, i due sono amici dai tempi dell'Atalanta e in questi giorni i contatti si sono intensificati. Il Torino al momento punta al prestito con un’opzione per il riscatto forte della volontà di Gosens di cambiare aria. Previsti contatti tra Davide Vagnati e l’agente del calciatore, oltre che con lo stesso Union Berlino.