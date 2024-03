Michele Di Gregorio è il primo candidato per sostituire Mike Maignan in caso di addio al Milan. Di scuola interista, ma tifoso del Milan, potrebbe lasciare Monza dietro un'offerta da 20 milioni di euro, come si legge oggi su Tuttosport.

Il suo nome però è già sul taccuino proprio dell'Inter, alla ricerca di un possibile nuovo "dodicesimo" che possa poi diventare titolare negli anni a venire. E anche la Juventus è sulle tracce dell'estremo difensore.

Un altro nome che il quotidiano accosta oggi al Milan è quello di Josep Martinez, 25 anni, portiere del Genoa che sta disputando un'ottima stagione.