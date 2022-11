Un'Inter senza mezze misure. Che per la prima volta in questo campionato ribalta un risultato negativo e vince, non facendosi travolgere dal gol subito in avvio di partita. "Il fatto di aver subìto il gol in modo così fantozziano ha svegliato l’Inter dal torpore (evidente come fossero ancora tante le scorie non metabolizzate dopo la batosta di domenica a Torino) ma determinante è stato soprattutto il bellissimo gol segnato da Dzeko, analizza Tuttosport.