"Un altro affare che sembra destinato a non realizzarsi, almeno stando alle dichiarazioni di Zangrillo, è quello che porta a Johan Vasquez" si legge nell'edizione odierna di Tuttosport che dà aggiornamenti anche sul fronte difensore. Fronte per il quale Ausilio e Baccin avevano messo nel mirino il messicano del Genoa, blindato però nella giornata di ieri dal numero uno del club ligure a margine dell'Assemblea di Lega.

"I nerazzurri, che per il ruolo di vice Bastoni continuano a pensare al prestito di Kiwior dell’Arsenal - si legge su TS che alla lista dei possibili desideri aggiunge anche il nome del ventiquattrenne polacco -, si prenderanno tutto il tempo necessario per prendere una decisione definitiva. Zero fretta insomma per il nuovo braccetto".