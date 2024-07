Si è riaccesa la trattativa per portare Mario Hermoso, 29enne difensore spagnolo, a parametro zero alla corte dell'Inter. Secondo Tuttosport, l'Inter ha abbandonato le piste circolate nelle 48 ore precedenti (da Marcos Alonso a Perisic, Cancelo o all'investimento per Ndoye).

Hermoso era stato già offerto ad inizio primavera, l'Inter aveva valutato la situazione ma si riteneva coperta, oggi ha invece a che fare con l'infortunio di Buchanan e acquistando lo spagnolo potrebbe avanzare Carlos Augusto più avanti. Prendendo a zero Hermoso e non Buongiorno, l'Inter avrebbe così più possibilità di lavorare con pazienza su Gudmundsson, considerando che serviranno circa 35 milioni e cessioni importanti. Come quella di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia, se i francesi arriveranno a 35-40 milioni, ma ad oggi potrebbero richiederlo solo in prestito.