Tuttosport torna sull'alternanza tra i pali dell'Inter che ieri ha visto premiare di nuovo il capitano nerazzurro. "Ieri Handanovic ha parato da fuoriclasse, dimostrando perché Simone Inzaghi fa tanta fatica a pensionarlo - si legge -. Se il Toro è stato la seconda squadra in stagione a non segnare all’Inter dopo lo Spezia il merito va interamente attribuito al portiere, tornato per una notte “San Samir”. Onana, tornato in panchina nonostante la buona prestazione con il Bayern, ha preso nota. La patata bollente torna nelle mani di Inzaghi che ha avuto la malaugurata idea di dare vita a un ballottaggio tra portieri, scelta che solitamente è foriera di sventura, considerata la delicatezza del ruolo", si legge.