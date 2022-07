Anche l'edizione odierna di Tuttosport conferma l'imminente annuncio del rinnovo di contratto di Samir Handanovic con l'Inter. Il capitano era in scadenza il 30 giugno ed il club nerazzurro non ha mai annunciato il rinnovo. "In verità - spiega TS - Handanovic ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2023, ma il club ha deciso di attendere probabilmente oggi per annunciarlo. Perché? Semplice, oggi, 9 luglio, sono dieci anni dal suo arrivo all'Inter".